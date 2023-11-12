Cenaze aracını cenaze ile birlikte çaldı. Görenler gözlerine inanamadı

İçerisinde bulunduğu cenazeyle birlikte cenaze aracını çalan ve Adıyaman’da yakalanan şahıs tutuklandı. Tutuklanan kişinin cenaze yakını olmadığı gerçeği, sorguda ortaya çıktı. Olayı duyanlar hayret etti.

KAYNAK: İHA
Cenaze aracını cenaze ile birlikte çaldı. Görenler gözlerine inanamadı


Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün Osmaniye Asri Mezarlık'ta defnedilmek için bekletilen Hacer K.’nin cenazesinin bulunduğu cenaze aracı, Mehmet Can K. tarafından kaçırılmış ve şahıs Osmaniye’den Adıyaman’a doğru geldiği sırada Gölbaşı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Çatalağaç köyü çıkışında durdurulmuştu.

Araçta bomba olma ihtimaline karşı jandarma ekiplerince kullanılan sinyal kesici ve alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları tarafından araç incelenmişti.

Ekiplerin araçta yaptığı aramalarda araç içerisinde Hacer K’.ye ait cenaze bulunmuş ve Hacer K.'nin şahsın annesi olduğu iddia edilmişti.

CENAZE'NİN OĞLU DA DEĞİLMİŞ

Gözaltına alınıp, Gölbaşı Jandarma Komutanlığına götürülerek sorguya alınan Mehmet Can K.’nin Hacer K.’nin oğlu olmadığı ortaya çıktı.

Mehmet Can K.’nin psikolojik sorunları olduğu anlaşılırken, şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Siverek Cezaevi'ne gönderildi.

Mehmet Can K. ile hiçbir yakınlığı bulunmayan Hacer K.’nin cenazesi ise yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere Osmaniye’ye gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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