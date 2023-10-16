Cenaze dönüşündeki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde cenazeden dönen ailenin otomobilinin bir başka araca çarparak takla attığı, Fatma Batur (42) ile Çetin Batur'un (28) hayatını kaybettiği kazada, sürücü Zekeriya Batur (42) da kurtarılamadı.

KAYNAK: DHA
Cenaze dönüşündeki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi


Kaza, dün akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez ilçesi Yağcılar mevkisinde meydana geldi. Samsun'da cenazeye katıldıktan sonra Tekirdağ'a dönmek için yola çıkanların içinde bulunduğu, Zekeriya Batur idaresindeki 34 J 3507 plakalı otomobil, 16 BEE 13 plakalı otomobile çarptıktan sonra, yoldan çıkarak ağaçlık alanda takla attı.

CENAZELER TESLİM EDİLDİ

Fatma Batur kaza yerinde, Çetin Batur ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynı hastanede tedavi altına alınan sürücü Zekeriya Batur da kurtarılamadı.

Zekeriya Batur, kardeşi Çetin Batur ve eşi Fatma Batur'un cenazeleri, bugün işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazeler, yarın Samsun'da toprağa verilecek.

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