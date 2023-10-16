Cenaze dönüşündeki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde cenazeden dönen ailenin otomobilinin bir başka araca çarparak takla attığı, Fatma Batur (42) ile Çetin Batur'un (28) hayatını kaybettiği kazada, sürücü Zekeriya Batur (42) da kurtarılamadı.