Cenazede silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'da cami önünde cenazede çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi bulunmayan bir kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Cenazede silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Demirli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikindi namazı sonrası Demirli Mahallesi Merkez Camii önündeki cenaze namazı hazırlığı yapıldığı sırada silahlı kavga çıktı.

aw024673-02.jpgTabancadan çıkan kurşunlardan biri arkadaşının cenaze törenine gelen Ömür K.'nin (47) bacağına isabet etti. Ömür K., Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

aw024673-03.jpgOlay sırasında cenaze törenine gelen çok sayıda araca kurşun isabet ettiği ve araçlarda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

aw024673-04.jpgJandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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