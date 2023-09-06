Cenazede silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Demirli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikindi namazı sonrası Demirli Mahallesi Merkez Camii önündeki cenaze namazı hazırlığı yapıldığı sırada silahlı kavga çıktı.

Tabancadan çıkan kurşunlardan biri arkadaşının cenaze törenine gelen Ömür K.'nin (47) bacağına isabet etti. Ömür K., Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay sırasında cenaze törenine gelen çok sayıda araca kurşun isabet ettiği ve araçlarda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

