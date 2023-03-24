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Cenazenin mezar tahtalarını yerleştirirken kalp krizi geçirip öldü 

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde katıldığı cenazenin defin işlemi sırasında mezara inip tahtaları yerleştirirken kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Ali Saltan hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 22:01
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Cenazenin mezar tahtalarını yerleştirirken kalp krizi geçirip öldü 

Cenazenin mezar tahtalarını yerleştirirken kalp krizi geçirip öldü 
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Olay, Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan 45 yaşındaki 3 çocuk babası Adem İhtiyaroğlu, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Yakının cenazesinin Dereköy Mezarlığı'na defnedileceğini öğrenen 65 yaşındaki Ali Saltan, cenazeye katıldı. İhtiyaroğlu’nun defin işlemi sırasında mezara inip tahtaları yerleştiren Ali Saltan, bir anda kalp krizi geçirerek mezara yığıldı.

Etraftaki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Saltan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Saltan'ın cenazesi öğle namazını müteakip aynı mezarlıkta toprağa verildi. (İHA)

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