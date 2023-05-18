Cengiz İnşaat’ın doğa katliamı yaptığı İkizdere’de Erdoğan’a yüzde 86 oy çıktı

İktidarın gözde şirketi Cengiz İnşaat’ın doğa katliamı yaptığı Rize’nin İkizdere ilçesinde ilk turda Erdoğan’a 85,96 oy çıktı.

Cengiz İnşaat’ın doğa katliamı yaptığı İkizdere’de Erdoğan’a yüzde 86 oy çıktı

14 Mayıs’ta yapılan ilk seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilemedi. 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turda Cumhurbaşkanlığı seçimleri Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılacak.

Gerçek Gündem’de yer alan bilgilere göre, "Beşli çete" olarak bilinen müteahhitlerden biri olan Cengiz İnşaat, Rize'nin İkizdere ilçesinde doğa katliamı yapmıştı. İkizdere'de Erdoğan'ın oy oranının yüksek çıkması dikkat çekti.

ERDOĞAN: 85,96

İkizdere’de millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 10,43, ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 3,18, seçimden çekilen Muharrem İnce yüzde 0,43 oy aldı. İkizdere’de Tayyip Erdoğan’a yüzde 85,96 oy çıktı.

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Milletvekili sonuçlarında da Erdoğan oldukça önde.

Cumhur ittifakı yüzde 85,45
Millet ittifakı yüzde 10,51
Ata ittifakı yüzde 1,47

CENGİZ İNŞAAT’IN KATLİAM YAPTIĞI İKİZDERE

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkılmıştı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazanmıştı. Projede deniz dolgusu öngörülmüş, bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç doğmuştu.

Hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarılmış, karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı karşı eyleme geçmiş ancak jandarma engeliyle karşılaşmıştı. Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırılmış hem demir kapı çekilmişti. Köylüleri ikna için ilçeye giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.

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