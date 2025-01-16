Cengiz Ünder İtalya yolcusu

Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında büyük umutlarla transfer olan ancak beklenen patlamayı yapamayan Cengiz Ünder ayrılıyor.

TORİNO İSTİYOR

Jose Mourinho'nun kadroda şans vermediği Cengiz Ünder 2024-2025 sezonunda tüm kulvarlarda yalnızca 6 maçta forma şansı buldu ve bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Son iddialara göre İtalyan ekibi Torino Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de toplam 39 maçta forma giyen Ünder 9 gol ve 3 asist üretti. Kendisine forma şansı bulmak isteyen milli futbolcu daha önce İtalya'da Roma forması giymişti. Ünder'in bu nedenle Torino'nun teklifine sıcak baktığı öğrenildi.