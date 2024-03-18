Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Macaristan ve Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Yıldız isimlerin yerine Rangers'tan Rıdvan Yılmaz ve Corendon Alanyaspor'dan Oğuz Aydın kadroya katıldı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için bugün İstanbul’da toplanan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.



Fenerbahçe’de forma giyen millî futbolcularımızdan Cengiz Ünder sağ kasık, Ferdi Kadıoğlu ise sağ baldır bölgesindeki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.



Bu iki oyuncunun yerlerine İskoçya’nın Rangers ekibinde görev yapan Rıdvan Yılmaz ile Corendon Alanyaspor’dan Oğuz Aydın, A Millî Takım’ın kadrosuna dâhil edildi."