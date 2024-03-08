Cenk Tosun Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Sözleşmeleri sona erecek Salih Uçan ve Cenk Tosun hakkında konuşan Yücel, "Kulübün maddi çıkarlarını ön planda tutarak ikisiyle de görüşüyoruz. Oyuncularımızın sezon boyunca ve bundan sonra da ortaya koyacakları performansları göz önünde bulundurarak bir karar vereceğiz.

Kulübümüzün maddi olanaklarına göre ve elbette hocamızın da isteği doğrultusunda davranacağız." dedi.

36 MAÇT 10 GOL

Beşiktaş'ta bu sezon 31 maçta forma giyen Salih Uçan 4 gol ve 5 asist üretti. Cenk Tosun ise 36 maçta 10 gol, 7 asistlik bir performans gösterdi.