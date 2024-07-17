Cenk Tosun kahkaha atarak başladı

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Cenk Tosun kahkaha atarak başladı

Cenk Tosun Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenmana yeni transfer Cenk Tosun da katıldı. Cenk Tosun'un neşeli olduğu ve zaman zaman kahkaha attığı görüldü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında yarın İngiltere Championship ekibi Hull City ile karşılaşacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

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