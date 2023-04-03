Arda Güler'i Cenk Tosun savundu. Bakın neler söyledi

Derbide kendini yere atarak penaltıya neden olduğu için eleştirilen Arda Güler'e Cenk Tosun sahip çıktı.

Cenk Tosun, şunları söyledi:

"İlk penaltı pozisyonunda zaten ben Arda’ya gittim. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla penaltı değildi. Evet bir temas var ama Arda temastan önce kendini bırakıyor gibi gördüm ben.

Ama Arda’nın bunu bilinçli yaptığını kesinlikle düşünmüyorum. Arda tertemiz bir çocuk. Benim hayatımda gördüğüm en yetenekli futbolcu diyebilirim, milli takımda da idmanlarda izlediğim kadarıyla.

İkinci penaltı pozisyonuna zaten itiraz etmeye gerek yok. Yüzde 100 doğru karar.

Arda, ‘abi ayağıma vuruyor’ dedi. Ben de tam tersini gördüm, ‘o nasıl vuruyor’ dedim. O da böyle deyince ben artık bir şey demedim, ona inandım.

Devrede pozisyonu izleyince arada kaldım diyebilirim. Temas var ama Arda’nın da biraz erken kendini bırakması var. O yüzden bir şey diyemeyeceğim.”