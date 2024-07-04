Cenk Tosun'dan Büyükekşi'ye şok hareket! Tepkisini böyle gösterdi

Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği mücadele sonrasında, Euro 2024 çeyrek finaline yükselme başarısı gösterdi. Cumartesi günü Hollanda ile oynanacak maç öncesinde, takımın kamp yaptığı otelde bir araya gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, milli futbolcu Cenk Tosun'dan beklenmedik bir tepki aldı.

CENK TOSUN, BÜYÜKEKŞİ'Yİ GÖRMEZDEN GELDİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin futbolcularla bire bir selamlaşma anında, Cenk Tosun'un beklenmedik bir davranış sergileyerek tokalaşmayı reddetmesi ve takım otobüsüne yönelmesi sosyal medyada hızla yayıldı. Yaşanan bu olayın, sezon başında gerçekleşen bir gelişmeyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Tecrübeli golcünün bu tutumu, kamuoyunda çeşitli spekülasyonlara neden oldu.

BEŞİKTAŞ'IN STADYUMUNDA ISLIKLANMIŞ, MAÇI TERK ETMİŞTİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin başkanlık dönemi, tartışmalar ve skandallarla dolu geçti. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları ve yöneticileri tarafından yoğun eleştirilere maruz kalan Büyükekşi, 2023 Ekim'inde Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi maçında yaşanan olaylar nedeniyle Tüpraş Stadyumu'nu terk etmek zorunda kalmıştı. Cenk Tosun'un, Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yönelik hareketlerine tepki gösterdiği iddia edilirken, Tosun'un Euro 2024 kadrosuna alınmamasına ilişkin bazı spekülasyonlar da gündeme geldi.