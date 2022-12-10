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Beşiktaş'ın Antalya kampında grip salgını

Beşiktaş'ta grip salgını yaşanıyor. Dünya Kupası'na verilen arada Antalya'da kampta bulunan Siyah-Beyazlılarda futbolcular art arda hastalanmaya başladı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 11:28
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Cenk Tosun'dan sonra Emrecan ile Rosier gribe yakalandı. Kampta pandemi önlemleri alındı

Beşiktaş'ın Antalya kampında grip salgını
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Beşiktaş'ın Antalya kampında önce Cenk Tosun'un grip olmuştu.

Tedavisinin ardından iyileşen yıldız golcü takıma katılırken Siyah - Beyazlılar bu kez Emrecan ile Rosier'den gelen haberle sarsıldı.

İki oyuncunun da Cenk Tosun gibi hastalanması sağlık ekibinde büyük panik yarattı.

İyileşen Cenk Tosun takımla birlikte antrenmanlara çıktı ancak bu kez de Emrecan ile Rosier gribe yakalandı.

Bu gelişmeler üzerine Antalya kampında pandemi dönemindeki gibi önlemler artırıldı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine sağlık ekibi futbolculara uyarılarda bulunarak grip konusunda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

 

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