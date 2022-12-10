Beşiktaş'ın Antalya kampında grip salgını

Beşiktaş'ın Antalya kampında önce Cenk Tosun'un grip olmuştu.

Tedavisinin ardından iyileşen yıldız golcü takıma katılırken Siyah - Beyazlılar bu kez Emrecan ile Rosier'den gelen haberle sarsıldı.

İki oyuncunun da Cenk Tosun gibi hastalanması sağlık ekibinde büyük panik yarattı.

İyileşen Cenk Tosun takımla birlikte antrenmanlara çıktı ancak bu kez de Emrecan ile Rosier gribe yakalandı.

Bu gelişmeler üzerine Antalya kampında pandemi dönemindeki gibi önlemler artırıldı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine sağlık ekibi futbolculara uyarılarda bulunarak grip konusunda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.