Cenk Tosun'un Arda Güler'in ensesine tokat atıp suçu başkasına attığı an

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024’te heyecan kaldığı yerden devam ederken millilerimiz kader maçına çıkmaya hazırlanıyor.

26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00’de Çekya ile karşılaşacak olan millilerimiz galip gelmesi veya berabere kalması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

CENK TOSUN'UN HAREKETİ GÜNDEM OLDU

Millilerimiz için tamam ya da devam maçı olacak olan Çekya maçı için nefesler tutulurken taraftarların biraz da olsa neşelenmesini sağlayacak olan bir video sosyal medyada gündem oldu.

Gürcistan karşısında alınan 3-1’lik tarihi zaferin kutlandığı sırada yıldız futbolcumuz Cenk Tosun’un Arda Güler’e yaptığı hareket görenlere kahkaha attırdı.

TOKADI YAPIŞTIRDI SUÇU BAŞKASINA ATTI

Maçta attığı gol ile herkesi büyüleyen Arda Güler galibiyeti kutladığı sırada arkasından gelen Cenk Tosun göz bebeğimizin ensesine tokadı yapıştırdı.

Darbenin ardından afallayan Arda Güler kimin vurduğunu bulmak için etrafına bakarken yanına gelen Cenk Tosun’un suçu başkasına atmaya çalıştığı görüldü.