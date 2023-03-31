Cenk Tosun derbide ilk peşinde

Beşiktaş'ın gol makinesi Cenk Tosun. Teknik direktör Şenol Güneş'in en büyük kozu.
Fenerbahçe derbisinde de takımının gol umudu olacak, Vincent Aboubakar'la birlikte takımını galibiyete ulaştırmaya çalışacak.
Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında bir ilke de imza atmaya çalışacak. Siyah beyazlı oyuncu futbol hayatında sarı lacivertli takıma ilk golünü atmak için mücadele edecek.
Cenk Tosun, Gaziantep ve Beşiktaş formalarıyla Fenerbahçe'ye karşı 14 resmi maçta oynadı. Bu maçlarda gol atmayı başaramadı.
Bu kez şanssızlığını kırmak isteyen Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye ilk golünü atmaya çalışacak.
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