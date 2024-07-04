Cenk Tosun'un neden oyuna alınmadığı ortaya çıktı. Her şey bu görüntüde gizli

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup eden milli takımımız Hollanda maçı hazırlıklarına vakit kaybetmeden başladı.

CENK TOSUN’DAN BÜYÜKEKŞİ’YE OLAY HAREKET

Cumartesi günü oynanacak olan mücadele öncesi millilerimizin ziyaretine gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi milli yıldızımız Cenk Tosun’dan beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

ELİNİ SIKMADAN YANINDAN GEÇTİ

Millilerimizin antrenman sahasına gideceği sırada kapıda tek tek futbolcularla tokalaşıp selamlaşan Mehmet Büyükekşi’yi görmezden gelen Cenk Tosun selamlaşmadan yanından geçti.

NEDEN OYNATILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Cenk Tosun’un bu tepkisinin arkasında forvetsiz sahaya çıkmak pahasına kendisini oyuna sokmayıp kendi sevdiği isimleri tercih ettiren Büyükekşi’yi protesto etmek olduğu iddia edildi.

Yıldız forvetin bu hareketi Beşiktaş taraftarları tarafından memnuniyetle karşılanırken sözleşmesi biten Tosun için ömürlük sözleşme yapılmasını istediler.

BEŞİKTAŞ STADI’NDA YAPILANI UNUTMADI

Cenk Tosun ve Mehmet Büyükekşi arasındaki husumetin 2023'ün Ekim ayındaki Konferans Ligi maçında Büyükekşi'nin gelen tepkiler üzerine taraftarlara ve Ahmet Nur Çebi'ye parmak sallamasına dayandığı da gelen bilgiler arasında.