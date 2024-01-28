Hafif bir pasta tarifi arayanlar cennet hurmalı pasta tarifini araştırıyor. Evinizde kolaylık yapabileceğiniz cennet hurmalı pasta tarifini sizler için derledik. Peki, , cennet hurmalı pasta nasıl yapılır? Cennet hurmalı pasta tarifi için malzemeler neler?

İşte cennet hurmalı pasta tarifi..

CENNET HURMALI PASTA TARİFİ

Kek için:

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı toz şeker

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- Yarım su bardağı süt

- 1 paket vanilin

- 2 su bardağı un

- 1 paket kabartma tozu

- 1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi (isteğe bağlı)

Kreması için:

- 2 su bardağı süt

- 3 yemek kaşığı un

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 paket vanilin

- 1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

- 1 su bardağı taze sıkılmış cennet hurması suyu

- Yarım su bardağı toz şeker

- 1 yemek kaşığı nişasta

- 1 yemek kaşığı tereyağı

CENNET HURMALI PASTA NASIL YAPILIR?

Fırını 180 dereceye ısıtın.

Yumurtaları ve şekeri mikserle beyazlayana kadar çırpın. Sıvı yağ, süt, ve vanilini ekleyip karıştırın. Un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Ceviz içini ekleyebilirsiniz. Hazırlanan karışımı yağlanmış bir kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin.

Kek pişerken, kreması için tencerede süt, un, şeker ve vanilini karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan alınca içine tereyağını ekleyip karıştırın.

Kek fırından çıkınca, ılınması için bekletin. Ilıyan kekin üzerine kremayı sürün.

Cennet hurması suyu, şeker ve nişastayı tencerede karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tereyağını ekleyip karıştırın. Koyu bir kıvam alınca ocaktan alın. Ilıyan karışımı pastanın üzerine dökün.

Pastayı buzdolabında bir süre dinlendirin. Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapabilirsiniz.