Cennet Mahallesi’nin minik Ayşe’sinin son hali ortaya çıktı. Bambaşka birisi oldu

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy; Mert Can ile evlenen güzel isim ekranlardan uzakta bambaşka bir hayat yaşadığı ortaya çıktı.

Alişan, Çağla Şikel, Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur ve Aylin Kabasakal gibi ünlü isimleri bir araya getiren Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy, yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettirdi.

2004-2007 yılları arasında Show TV’de yayınlanan dizide Ayşe karakterini canlandıran Belemir Temizsoy, aynı zamanda Çiçek Taksi dizisinde 3 sezon boyunca çocuk oyuncu olarak rol aldı.

Geçtiğimiz aylarda aldığı evlilik teklifiyle gündeme gelen Temizsoy, şu anda YouTube’da içerik üretiyor.

Profilinde hemşire olduğu belirtilen genç isim, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı.

Cennet Mahallesi dizisinde Melek Baykal’ın canlandırdığı Pembe’nin küçük kızı Ayşe, tatil pozlarıyla da dikkat çekiyor.

BELEMİR TEMİZSOY KİMDİR?

Belemir Temizsoy, 9 Haziran 1996'da İstanbul'da doğdu.

Küçük yaşta oyunculuk kariyerine başladı ve özellikle "Çiçek Taksi" dizisinde 3 sezon boyunca çocuk oyuncu olarak yer aldı.

Daha sonra "Cennet Mahallesi" dizisinde Ayşe karakteriyle tanınarak ün kazandı.

Belemir, Marmara Üniversitesi Paramedik Bölümü'nden mezun oldu.

Ancak, paramedik olarak çalışmak yerine, özel bir firmada iş hemşiresi olarak görev yapmakta.

Ayrıca, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ve Beyoğlu Belediye Tiyatrosu'nda tiyatro ve bale eğitimi aldı.

Sosyal medyada da aktif olan Belemir, YouTube ve Instagram hesaplarında güzellik ve yaşam tarzı üzerine paylaşımlar yapmakta.

2022 yılında Mert Can ile nişanlanmıştı.

Belemir Temizsoy, baba tarafından Giresun Şebinkarahisar'lı, anne tarafından ise Tekirdağ'lı. (Bulgaristan göçmeni)