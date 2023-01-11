﻿Cep telefonlarına taksit düzenlemesi Resmi Gazete'de

Cep telefonlarının satışıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun daha önce verdiği karar çerçevesinde, fiyatı 12 bin liranın üzerinde olan cep telefonları 3 taksit ile alınabilecek.
Yenileme merkezleri veya yetkili satıcılar tarafından yenilenen ürün niteliğindeki cep telefonları ise bu kapsamda değerlendirilmeyecek.
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