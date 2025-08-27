Cep telefonunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana’da cep telefonunu sulama kanalına düşüren Faruk Demir, cihazını almak için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.

Adana'da bir kişi sulama kanalına düşen cep telefonunu almak isterken girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama kanalı üzerine kurulu olan köprüden karşıya geçen Faruk Demir, cep telefonunu düşürdü. Bunun üzerine Demir, suya düşen telefonunu almak kanala girdi. Demir, kanalda telefonunu ararken birden suda kayboldu. Demir'in kaybolduğunu gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği gemi ve kurbağa adamlardan oluşan ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler sulama kanalına girip arama yaptı. Yaklaşık bir saatlik aramayla Demir'in cansız bedeni bulundu.

Demir'in cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Cep telefonunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Cep telefonunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Cep telefonunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Cep telefonunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Cep telefonunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Son Haberler
Spot piyasada elektrik fiyatları! (27 Ağustos 2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları! (27 Ağustos 2025)
Ünye’de trafik uygulamasında gergin anlar: Sürücünün polisle tartışması tepki topladı
Ünye’de trafik uygulamasında gergin anlar: Sürücünün polisle tartışması tepki topladı
Vali Abdullah Köklü'den anlamlı buluşma: Şehit ve gazi aileleri onuruna yemek
Vali Abdullah Köklü'den anlamlı buluşma: Şehit ve gazi aileleri onuruna yemek
CHP heyetinden Çarşamba'daki katı atık tesisine inceleme ziyareti
CHP heyetinden Çarşamba'daki katı atık tesisine inceleme ziyareti
Cep telefonunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti
Cep telefonunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti