Cepte para olmayınca eylem bile yapamadılar. Mazot deposu boş olan çiftçilerin eylemi kısa sürdü

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Cepte para olmayınca eylem bile yapamadılar. Mazot deposu boş olan çiftçilerin eylemi kısa sürdü

Uşak’ta tarımdaki krize dikkat çekmek ve hükümete erken seçim talebinde bulunmak için traktörleri ile konvoy yapan çiftçiler, mazot depolarının boş olmasından dolayı eylemi kısa mesafede bitirmek zorunda kaldı.

Ekonomik krizin en sert vurduğu kesimlerin başında gelen çiftçiler bir süredir yurdun çeşitli yerlerinde hükümete seslerini duyurabilmek adına konvoylar düzenleyip eylem yapmaya devam ediyor. Bu eylemlerin sonuncusu ise Uşak’ta gerçekleştirildi.

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Uşak Havalimanı İkisaray köyü kavşağında toplanan çiftçiler, hükümete erken seçim çağrısında bulunan pankartlar açarak, Uşak-İzmir yolunda traktörleriyle eylem yaptı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, İl Genel Meclisi Başkanı Kadir Uslu, Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Refik Tuncay ve çiftçi temsilcilerinin katıldığı eylem, E-96 Karayolu'nda traktörlü konvoyla sona erdi. İkisaray köyü karşısı Uşak Havalimanı kavşağından başlayıp E-96 Karayolu üzerinde bulunan Şeker Fabrikası karşısında son bulan eylemde kornalar çalındı. Mazot deposu boş olan çiftçiler eylemi kısa mesafede bitirmek zorunda kaldı.

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“ÇİFTÇİYE KIRMIZI MAZOT VERİN”

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da katıldığı eylem sonunda basın açıklaması yapıldı. Belediye Başkanı Yalım, milletvekilliği döneminde de çok defa dile getirdiğini açıkladığı Kırmızı mazot için hükümete seslenerek şu ifadeleri kullandı:

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"Çiftçiye köstek olmayın, destek olun. 3 dönem boyunca milletvekilliği sürecimde 30 defa değil belki 130 defa dile getirdim. Kırmızı mazot çiftçiye uygulanmadığı müddetçe bu memlekette hububat yetişmez. Gelin çiftçilerimize kırmızı mazot verelim. Çiftçi traktörünün deposunu dolduramıyor, ne tarlasını ekebiliyor ne ürün kaldırabiliyor. Gelin çiftçiye ve çiftçinin kullandığı motorine destek verin. Böylelikle tüm Türkiye’deki çiftçilerimiz bütün arazileri ekip biçebilsin.”

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