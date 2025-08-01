Çerkezköy’de işçi servisi kaza yaptı! Çok sayıda kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çerkezköy’de işçi servisi kaza yaptı! Çok sayıda kişi yaralandı

Tekirdağ Çerkezköy’de işçileri taşıyan bir otobüs beton direğe çarptı. İçerisinde 16 işçinin bulunduğu kazada işçiler büyük panik yaşadı. Bölgeye kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (ÇOSB) işçileri taşıyan bir servis aracının beton direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Uğraş Stadyumu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçileri taşıyan servis aracının freni iddiaya göre boşaldı. Hızlanan araç, önündeki araca çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Kazada araçta bulunan 16 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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