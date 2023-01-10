Cerrahın sır ölümü. Başucunda bulunan herkesi ürpertti

Genel cerrah Necati Tan, tıpkı kendisi gibi doktor olan eşi tarafından evinde ölü bulundu. Yanı başında da bir şırınga vardı. Uzman isimler ölümün sır perdesini aralayacak o şırıngayı incelemeye başladı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Doktor Necati Tan, 55 yaşındaydı, genel cerrahtı. Kocaeli'nde devlet hastanesinde çalışıyordu. İddiaya göre önceki gün eşi onu aradı ama ulaşamadı İstanbul Ataşehir'deki evine geldi.

Kapıyı açan Tan'ın eşi korkunç manzarayla karşılaştı. Tan'ın yatak odasında cansız bedenini bulan eşi hemen ekiplere haber verdi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Tan hayata döndürülemedi. Tan'ın baş ucunda ise bir şırınga vardı.

'ŞIRINGA' DETAYI

Show Haber'in haberine göre Olay yerinde bulunan polis ve savcı, Tan'ın cansız bedeni üzerinde inceleme yaptı, ölümü şüpheli bulundu ve adli tıpa otopsiye gönderildi. Ölüm sebebi otopsi sonrasında ortaya çıkacak. Uzman isimler şimdi şırınganın Tan'ın ölümüyle ilgisi olup olmadığını araştırmaya başladı.