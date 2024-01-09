Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu, kardeşi gözaltında

Kaynak: DHA
Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu, kardeşi gözaltında
Eskişehir’de kaybolduktan 25 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi bulunmuştu, kardeşi gözaltına alındı.

Eskişehir Tepebaşı ilçesinde, 64 yaşındaki Nazmi Önal, 26 Eylül 2023 tarihinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının jandarmaya kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma, AFAD, AKUT ve İHH tarafından 50 kişilik bir arama kurtarma ekibi kuruldu ve Önal’ı aramaya başladı. Arama kurtarma ekibinin çalışmalarında hiçbir ize rastlanmadı.

Mahalledeki yurttaşlar, Nazmi Önal kaybolduktan 25 gün sonra, farklı farklı bölgelerde ceset parçaları buldu ve jandarmaya haber verdi. İncelemede, ceset parçalarının Nazmi Önal’a ait olduğu tespit edildi. Ceset parçaları Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma ekipleri, Nazmi Önal’ın kardeşi M.Ö.’yü şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Şüpheli M.A., ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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