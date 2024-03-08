Çeşitli suçlardan aranan 3 firari yakalandı

Kaynak: İHA
Çeşitli suçlardan aranan 3 firari yakalandı
Ağrı’da çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 3 firarinin yakalandığı açıklandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma komutanlığınca Hamur, Taşlıçay ve Tutak ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında “Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.F.Ç, yabancıyı ülkeye sokma ve ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.B ve basit yaralama suçundan 1 yıl 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.N isimli kişiler yakalanarak cezaevine götürüldü.

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