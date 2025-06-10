Çeşitli suçlardan aranan 407 şahıs operasyonla yakalandı

Hakkari'de son 30 gün içerisinde çeşitli suçlardan aranan toplam 407 şahıs, güvenlik güçlerinin koordineli çalışmaları sonucu yakalandı.

Hakkari Valisi Ali Çelik'in başkanlığında gerçekleştirilen asayiş toplantısında; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Göç Müdürü Aykut Alptekin ve ilgili birim amirleri hazır bulundu. Toplantıda, 1-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında meydana gelen olaylar değerlendirildi. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak hazırlanan brifingde, il genelindeki suç oranlarında dikkat çekici düşüşler tespit edildi. Verilere göre: asayiş olaylarında yüzde 7 oranında azalma, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 23, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 34, kasten yaralama olaylarında yüzde 10, hırsızlık suçlarında yüzde 50, dolandırıcılık suçlarında yüzde 31, aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında yüzde 15 azalma yaşandı.

Öte yandan, narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda yüzde 52, kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlarda ise yüzde 8 oranında artış kaydedildi. Ayrıca, 30 günlük süreçte farklı suçlardan aranan toplam 407 şahsın yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Vali Ali Çelik, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, Hakkari'de suç oranlarının azaltılması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasında büyük emek harcayan tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür etti. Vali Çelik, güvenlik güçlerinin istikrarlı ve kararlı çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti.