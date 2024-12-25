Çeteler hastane açılışını bastı: 2 gazeteci 1 polis öldü

Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’de yer alan HUEH Üniversite Hastanesi’nin yeniden açılış töreninde, suç çetelerinin saldırısı sonucu iki gazeteci ve bir polis memuru hayatını kaybetti. Gazeteciler Markenzy Nathoux ve Jimmy Jean, Viv Ansamn adlı çete koalisyonunun gerçekleştirdiği saldırıda yaşamını yitirdi. Olay sırasında yaralanan diğer gazeteciler ise Delmas bölgesindeki bir hastanede tedavi altına alındı.

Polis sözcüsü, saldırının hastane açılış törenini engellemek amacıyla düzenlendiğini açıkladı. Geçtiğimiz Şubat ayında kapatılan hastane, daha önce de aynı çetenin saldırısına uğramıştı. Çeteler, bölgedeki sağlık altyapısını hedef alarak, halkın temel hizmetlere erişimini engelliyor.

ÇETELERİN KONTROLÜ ALTINDAKİ BAŞKENT

Haiti’deki suç çeteleri, Port-au-Prince’in %80’ini kontrol ediyor. Cinayetler, tecavüzler ve adam kaçırmaların sorumlusu olarak görülen bu gruplar, halkı göçe zorlayarak 700 bin kişinin evlerini terk etmesine neden oldu. Kaçanların yarısını çocuklar oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler ve ABD’nin desteklediği, Kenyalı bir birim tarafından yönetilen çok uluslu polis misyonu, şiddeti durdurma konusunda yetersiz kalıyor. Aralık başında bir çete liderinin yönettiği saldırıda 200 kişi hayatını kaybetti. Bu durum, çetelerin gücünün uluslararası girişimlere rağmen zayıflamadığını gösteriyor.

KRİZİN DERİN KÖKLERİ

Haiti’deki bu şiddet sarmalının ardında yalnızca çeteler değil, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik zorluklar da yatıyor. Ülkedeki geçici yönetimin başkanı Leslie Voltaire, gazetecilere yapılan saldırıyı “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Ancak bu açıklamalar, halkın güvenliğini sağlamaya yetmiyor.

ULUSLARARASI ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Uzmanlar, Haiti’deki durumun uluslararası toplumun daha kararlı adımlar atmasını gerektirdiğini belirtiyor. Yerel ve uluslararası girişimlerin koordine bir şekilde çalışması, halkın temel hizmetlere erişimini sağlayacak güvenli bir ortam yaratmak açısından kritik önem taşıyor.