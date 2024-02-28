Cevdet Yılmaz: Enflasyonun 2026’da tek haneye düşmesini bekliyoruz

Kaynak: Ekonomim
Cevdet Yılmaz: Enflasyonun 2026’da tek haneye düşmesini bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere temasları kapsamında uluslararası yatırımcılar ve fon yöneticileriyle buluştu. Yılmaz, "2025'te enflasyonu düşürme politikalarımızın devamıyla yüzde 15'e inmesini, 2026'da tek haneye düşmesini bekliyoruz." dedi.

Londra Borsası'nda düzenlenen etkinlikte uluslararası yatırımcı ve fon yöneticileriyle bir araya gelen Yılmaz, Türk ekonomisindeki gelişmeler ve ekonomiyi daha güçlü hale getirmek için atılan adımlara değindi.
Dünyada büyüme ortalamasının 2024'te yüzde 3 olması beklentisine vurgu yapan Yılmaz, Türkiye'nin büyümeyi destekleyen politikalar ve tedbirleri kararlılıkla hayata geçirdiğini söyledi.

ENFLASYONDA TEK RAKAM HEDEFİ 2026’YA KALDI
Enflasyonu düşürmeye yönelik uygulanan politikaların sonuçlarını vermeye başladığına dikkat çeken Yılmaz, "2025'te enflasyonu düşürme politikalarımızın devamıyla yüzde 15'e inmesini, 2026'da tek haneye düşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Hala düşmesini bekliyoruz diye yapılan açıklamalar akıllarda soru işareti bırakıyor. Hala kararlı bir söylem ya da kararlı bir politikanı olmadığı görülüyor.
Yılmaz, "OVP'nin temel amacı, istikrarlı bir büyüme ortamı oluşturmak, orta vadede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek ve 2024'te yüzde 4'lük bir büyümeyi hedefleyerek hem iç hem de dış dengeyi sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.
Yılmaz, fiyat istikrarının sağlanmasına verilen öneme dikkati çekerken, enflasyonu düşürmek için kararlılıkla mücadele edileceğine vurgu yaptı.

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