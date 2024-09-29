Cevdet Yılmaz’dan erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanal 7'de gündeme önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı'na ilişkin soru üzerine Yılmaz, seçimden bugüne ekonomide, istikrarlı ve kararlı bir politika izlendiğini, güncellenen Orta Vadeli Program'ın bunu teyit ettiğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN BÖYLE BİR GÜNDEMİ YOK”

Erken seçim çağrılarına yönelik soruyu cevaplayan Yılmaz, Türkiye’nin böyle bir gündemi olmadığını söyledi.

Yılmaz yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin böyle bir gündemi yok. AK Parti döneminde cumhurbaşkanımız ile Türkiye siyasi istikrarla tanıştı. Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar da olmuyor. Yılda bir seçimler, yılda bir yeni hükümetler, 1990'lı yıllarda Türkiye bunları yaşadı ve bedellerini çok ağır ödedik ekonomik olarak. Dolayısıyla ihtiyacımız olan siyasi istikrar ve güven ortamında halkımızın gerçek sorunlarına odaklanmak ve bunlara çözüm üretmek” ifadelerini kullandı.

Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nda, yatırımcıların Türkiye'ye doğrudan yatırım yapma arzusunu fark ettiğini belirten Yılmaz, Suudilere ait bir şirketin Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yatırım yapmak istediğinden bahsettiğini söyledi.

Yılmaz yaptığı konuşmada, "Suudilerin sahip olduğu bir şirket, enerji ve diğer sektörlerde Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yatırım yapmak istediğinden bahsetti. ABD'de bakanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız yatırımcılarla buluştular. Hangi ortama gidersek gidelim şunu görüyoruz; Dünyadan çok ciddi bir teveccüh var, yatırımcılardan çok ciddi bir bakış var. Türkiye, ne yapabiliriz diye çok ciddi tartışılan bir ülke, ilgi odağı. Bunun sonuçlarını göreceğiz" ifadelerini kullandı.