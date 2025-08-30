Cevizin gizli gücü ortaya çıktı! İşin uzmanları anlattı

Bilim dünyası, uzun ömrün sırrını çözme yolunda önemli bir gıdayı mercek altına aldı: Ceviz.

Protein, lif ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan ceviz, kolesterol seviyelerini dengeleme ve kalp sağlığını güçlendirme konusunda dikkat çekici faydalar sundu.

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, düzenli ceviz tüketiminin kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürdüğünü, iyi kolesterol (HDL) seviyelerini artırdığını ve kardiyovasküler hastalık riskini azalttığını ortaya koydu.

BİLİMSEL BULGULAR NE DİYOR?

ABD’deki Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Frank Hu’nun liderlik ettiği bir araştırma, düzenli ceviz tüketiminin kalp hastalığı riskini %14 oran azaltabileceğini gösterdi.

Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bu çalışma, cevizin içerdiği çoklu doymamış yağ asitlerinin, özellikle alfa-linolenik asidin (ALA), damar sağlığını desteklediğini ve iltihaplanmayı azalttığını kanıtladı.

Dr. Hu, “Ceviz, hem kolesterol seviyelerini düzenlemede hem de damar tıkanıklığını önlemede doğal bir destekleyici olarak öne çıkıyor” dedi.

Benzer şekilde, İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Sarah Jenkins, cevizin antioksidan özelliklerinin kalp krizi ve felç riskini azaltmada kritik bir rol oynadığını belirtti. Jenkins, “Cevizin içerdiği polifenoller, kan damarlarının esnekliğini artırarak kan akışını iyileştiriyor. Bu da uzun vadede kalp sağlığını koruyor” şeklinde konuştu.

CEVİZİN MUCİZEVİ İÇERİĞİ

Ceviz, yalnızca lezzetli bir atıştırmalık değil, aynı zamanda bir besin deposu. 28 gram (bir avuç) ceviz, yaklaşık 2.5 gram omega-3 yağ asidi, 4 gram protein ve 2 gram lif içeriyor. Ayrıca E vitamini, magnezyum ve antioksidanlarla dolu olan ceviz, kolesterolü düşürmenin yanı sıra beyin sağlığını destekliyor ve iltihaplanmayı azaltıyor.