Çevreyi kirletenler yandı! 2025 cezalarına dev zam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılı için uygulanacak zamlı çevre cezalarını belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, egzoz emisyonu ölçümünü yaptırmayanlara 14 bin 310 TL, çevreyi kirletenlere ise 6 bin 923 TL ceza uygulanacak.

Çevre Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu​ kapsamında uygulanacak idari para cezaları, 2025​ yılı için belirlenen yüzde 43,93 olan yeniden değerleme oranında artırıldı.

EN YÜKSEK CEZA 114 BİN 584 LİRA

Kanunun (a) bendi kapsamında en düşük ceza miktarı 14.310 TL olarak belirlenirken en yüksek ceza miktarı ise 114.584 lira odu.

EGZOZ EMİSYONU ÖLÇÜMÜ CEZASI 14 BİN 310 TL

2024 yılı için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara verilen 9 bin 943 TL'lik ceza 2025 yılında 14 bin 310 liraya çıkarıldı.

ÇEVREYİ KİRLETME CEZASI 6 BİN 923 TL

Diğer yandan halka açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenler verilen ceza e 4 bin 810 liradan 6 bin 923'e çıkarıldı.

Plastik poşetleri ilgili mevzuata aykırı olarak ücretsiz veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 114,55 lira, elektronik ortamda satış yapanlara ise 20 bin 771 liradan 207 bin 747 liraya kadar ceza verilecek.