Çevreyi kirletenlere dev ceza

Kaynak: AA
Çevreyi kirletenlere dev ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre kirliliğini önlemeye dair çalışmalarına devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 2024'ün 7 ayında ülke genelinde düzenlenen denetimlerde çevre mevzuatına aykırı hareket eden tesis ve işletmelere 1 milyar 120 milyon 214 bin 522 TL idari para cezası verildi. 238 işletmenin ise faaliyetinin durdurulduğu aktarıldı.

Bakanlık bilgilerine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre kirliliğini engellemeye dair faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Denetim ekipleri, Çevre Kanunu'na aykırı hareket ederek çevre kirliliğine neden olan işletmelere, deniz kirliliğine sebep olan deniz araçlarına ve egzoz emisyonları sebebiyle hava kirliliği oluşturan motorlu kara taşıtı sahiplerine cezai işlem veriliyor.

Denetimler neticesinde çevre ve insan sağlığı bakımından tehlike oluşturduğu belirlenen işletmelerin faaliyeti durdurulurken, deniz araçları ise seyrüseferden men ediliyor.

Bu çerçevede Bakanlıkça 1 Ocak- 31 Temmuz tarihlerinde merkez teşkilatı ve 81 il müdürlüğü ekipleri tarafından 41 bin 526 denetim düzenledi.

Yapılan denetimlerde çevreyi kirlettiği belirlenen tesis ve işletmelere 1 milyar 120 milyon 214 bin 522 TL ceza verildi, 238 işletme ise faaliyetten men edildi.

EN FAZLA CEZA ATIK KİRLİLİĞİNE

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ZEHİR SAÇAN EGZOZLARA DEV CEZA

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