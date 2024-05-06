Ceyda Düvenci: Çalışan erkekler çekmecesinde ped bulundursun

Son dönemlerde yeni sevgilisi Güçlü Mete ile sık sık gündeme gelen Ceyda Düvenci, Pınar Sabancı'nın YouTube programına katıldı.

Düvenci, programda yaptığı 'regl' yorumu ile sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

"Ezber bozmaktan hoşlanırım" diyerek sözlerine başlayan Düvenci, "Alışılmış yollardan gitmemeyi, söylenmemiş şeyleri söylemeyi, paylaşılmamışı paylaşmayı ve hayallerimin peşinden gitmeyi severim" dedi.

47 yaşındaki ünlü oyuncu, regl döneminin normalleşmesi gerektiğini söyleyerek, "Kadın olmanın doğal bir parçası olan regl dönemini açık şekilde konuşabilmeliyiz. Bunun neden tabu olduğunu anlayamıyorum. Kadınlar regl oluyor, bunu neden söyleyemeyelim ki? Bu konuda kendimi rahat hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Düvenci, iş yerlerinde erkeklerin kadın iş arkadaşları için ped bulundurması gerektiğini söyleyerek, "Bir gün istenmeyen bir durumda kadın çalışanın yardıma ihtiyacı olabilir. Bu yüzden erkeklerin ped bulundurması normalleşmeli" dedi.

Ceyda Düvenci’nin bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Düvenci’ye tepki gösterirken bir kısmı ise Düvenci’yi destekledi.

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