Ceyda Düvenci yeni aşkından büyük hediye aldı

10 sene önce Bülent Şakrak ile dünyaevine giren Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl evliliklerindeki yaşadıkları problemler yüzünden boşanma kararı almışlardı.

Ünlü çift, 8 senelik ilişkilerini tek celsede bitirdi.

“YAŞAMIN MUCİZESİ”

Şakrak’la boşanmasının ardından Ebru Cündübeyoğlu'nun eski kocası Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Düvenci’nin doğum günü için sevgilisi romantik bir paylaşım yaptı.

Güçlü Mete sevgilisi Ceyda Düvenci'nin fotoğrafını sosyal medya hesabından “Yaşamın bir mucizesi. 16 Nisan'da ailesine, bu sene benim hayatıma Ceyda doğar. Nice mutlu yaşlara sevgilim” notuyla paylaştı.

Romantik paylaşıma kayıtsız kalmayan Ceyda Düvenci de “Seni çok seviyorum” diyerek yanıt verdi.