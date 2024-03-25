Ceyda Düvenci’nin son pozuna sevgilisi dayanamadı

Ebru Cündübeyoğlu’nun eski eşi olan ve şimdilerde aşk yaşamıyla gündemde olan Güçlü Mete, Ceyda Düvenci ile yeni bir ilişki içinde.

Geçen yıl meslektaşı Bülent Şakrak ile olan sekiz yıllık evliliğini sona erdiren Ceyda Düvenci’nin özel hayatı magazin gündeminin odağına yerleşti.

“AŞK HER ZAMAN MÜMKÜN”

Düvenci, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Büyük laflar etmek istemiyorum ama tekrar evlenmeyi düşünmüyorum. Yine de aşk her zaman mümkün… 46 yaşındayım ve elbette tekrar aşık olabilirim. Aşkı hayatın her köşesinde bulabilirim” ifadelerini kullandı.

“Sakla Beni” dizisinde rol alan ve radyo programcısı Güçlü Mete ile gizli bir ilişki yaşayan Ceyda Düvenci, son paylaşımıyla sevgilisini etkilemiş görünüyor.

Karşılıklı sevgi ifadeleriyle dolu çift, hayranlarının da beğenisini topladı. Bu durum üzerine, Düvenci’ye “Aşka çok yakıştınız” şeklinde yorumlar yapıldı.