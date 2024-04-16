Çeyiz hazırlığı yapanlar bu haberi mutlaka okumalı. Hangi yemek takımı tercih edimeli

Evlilik hazırlığındasınız, çeyiz setinde püf noktalar. Bu ekonomik sıkıntıda ev, mutfak, yatak odasına eşya almak çok zor...Peki çeyiz seti alırken neye dikkat edilmeli. Yemek masalarınızı süsleyen çatal kaşık ve bıçak setleri sofra estetiğinin olmazsa olmazı. Fiyatlar uçuk ama yapabilecek başka bir şey yok. İşte uzun ömürlü kullanabileceğiniz kaliteli bir takım almanız için dikkat edilmesi gereken hususlar.

DAYANIKLI VE UZUN KULLANIMLI SETLER

Uzmanlar, çatal, kaşık ve bıçak takımları çeyiz seti olarak mağazalarda ayrı parça tekli olmasından ziyade kutulu setler alınmasını uygun görüyor. Çatal bıçak seti alırken en önemli detay ürünün kalitesi ve malzemesi. Paslanmaya karşı dayanıklı olduğu için paslanmaz çelik ile üretilen çeyiz seti takımları daha çok tercih edilir. Günümüzde paslanmaz çeliğin yüzlerce kalite sınıfı vardır ve teknolojinin gelişmesiyle de birlikte yeni kalite sınıfları üretilmektedir.

ÇATAL KAŞIK VE KAŞIK TAKIMLARI ÜZERİNDEKİ NUMARALARIN ÖNEMİ

Çatal Kaşık ve Bıçak Setlerinizin Üzerindeki Numaraların ne anlamı var. İşte yanıtı.Sofra takımınızı elinize aldınız ve üzerinde 18/10, 18/8 ya da 18/0 gibi ibareler dikkatinizi çekti. Çatal, kaşık ve bıçakların üzerinde görebileceğiniz bu numaralar, takımlarınızın krom ve nikel içeriğini ifade eder.

18 kısmı krom miktarını, 10 veya 8 kısmı ise nikeli gösterir. Krom, çeliğin oksijenle teması halinde krom oksit tabakası oluşturduğu için oksijenle teması engellenir. Bu sayede paslanmaya karşı dayanıklı olur ve kolayca deforme olmaz. Parlak yüzeyi sayesinde daha şık görünürler. Nikel malzeme ise paslanmaz çeliğin korozyon direncini ve parlaklığını etkiler. 18/10 numaralı takımlar yüksek krom ve nikel içeriği sayesinde daha kalitelidir ve uzun süre kullanılabilir.

Mutfak düzeninizin vazgeçilmez parçaları çatal, kaşık ve bıçak takımlarınızın uzun süreli ve keyifli kullanımı için bakımının kolay olması oldukça önemlidir. Paslanmaz çelik yüzeyli takımlar bulaşık makinesi dostu olduğu için yıkanabilir ve pas ve lekelenmeye karşı dayanıklı bir yapıya sahiptir.

ÇATAL BIÇAK KAŞIK TAKIMINDA PARÇA SAYISI

Takımların parça sayısı, kullanım amacınıza, evde kaç kişinin yaşadığına ve sık sık misafir ağırlamanıza göre değişebilir. Örneğin, geniş bir aileye sahip olan kalabalık sofralar için 72 ve 84 parça çatal kaşık bıçak modelleri tercih edilebilirken daha minimalist yaşam tarzına sahip küçük bir evde yaşayanlar 30 ve 36 parça setleri tercih ederek gereksinimlerini karşılayabilir.

Özellikle 89 parça takımlarda servis kaşığı ve çatalı gibi ek parçaları da içerdikleri için özel davetleriniz için kullanışlı olabilir.