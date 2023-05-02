Çeyiz sandığından uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla, 24 – 30 Nisan tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 757 operasyon ve uygulama yapıldı. Yapılan çalışmalarda 28 kilo 309 gram eroin, 10 kilo 791 gram bonzai, 8 kilo 106 gram esrar, 6 kilo 342 gram kokain, 2 kilo 776 gram skunk, 2 kilo 703 gr metamfetamin, 425 gram Afyon sakızı, 97 gram amfetamin, 59 Kök Hint keneviri, 33 bin 556 adet captagon, 29 bin 160 adet ecstasy, 673 adet sentetik ecza, 2 kilo 28 gram kimyasal madde, 97 bin 970 lira ile 100 dolar para ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında ekipler 861 kişiye işlem yaparken bunlardan 75’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Operasyonların bazıları polis tarafından kayıt altına alındı. Bir operasyonda şüphelinin çeyiz sandığına yaptırdığı bölmeden çok sayıda uyuşturucu hap çıktı. O anlar polis kamerasına yansıdı.

(Kaynak: DHA)