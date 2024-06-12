Ceylanpınar buğday hasadına devam ediyor

Dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en büyük tarım çiftliği konumunda yer alan Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 1 milyon 633 bin dekar arazide tarım ve hayvancılık faaliyetleri yürütülüyor.

"Hububat deposu" olarak tanınan işletmede, arpa, buğday, mercimek, mısır, Antep fıstığı, ayçiçeği, fiğ ve yem bezelyesi gibi birçok ürünün yetiştiriciliği yapılıyor.

İşletmede mayıs sonunda başlayan hasat dönemi, 229 biçerdöver, 128 kamyon ve 1200 işçiyle sürüyor.



İşletmenin 142 bin 405 dekarlık kuru ve 404 bin 329 dekarlık sulu alandaki buğday hasadı, en az tane kaybı için titiz bir biçimde devam ettiriliyor. İşletmedeki buğday hasatlarının 15 gün içerisinde tamamlanması düşünülüyor.



Mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat büyük bir titizlikle süren çalışmalar kapsamında, 7 bin 205 dekarlık alanda arpa hasadı tamamlanırken bu üründen 2 bin 800 ton rekolte elde edildi.