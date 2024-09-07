Cezaevi firarileri yakalandı

Kaynak: İHA
Cezaevi firarileri yakalandı

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumundan kaçan 3 hükümlü, Tosya'da polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

4 Eylül günü Araç ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumundan çeşitli suçlardan hüküm giymiş olan H.U., A.Ş. ve E.Ö. isimli şahıslar, cezaevinden firar etti. Firar eden hükümlülerin, otomobille Tosya'ya doğru hareket ettikleri PTS kameralarından tespit edildi.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araç takibe alınan 3 hükümlü, kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı.

Silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.U., hırsızlık suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün ceza alan A.Ş. ve uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.Ö. isimli hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden Kastamonu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

cezaevi.jpg

Son Haberler
İsrail saldırılarında 32 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail saldırılarında 32 Filistinli hayatını kaybetti
Arda Turan Barış Alper için fiyat biçti. Kaç para vereceğini açıkladı
Arda Turan Barış Alper için fiyat biçti. Kaç para vereceğini açıkladı
Virüsler binlerce bilgisayara böyle bulaşıyor
Virüsler binlerce bilgisayara böyle bulaşıyor
Peynir bidonundan uyuşturucu çıktı.1 kişi tutuklandı
Peynir bidonundan uyuşturucu çıktı.1 kişi tutuklandı
Zelensky Kursk’ta harekete geçtiklerini açıkladı
Zelensky Kursk’ta harekete geçtiklerini açıkladı