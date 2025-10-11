MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırdığı 2’inci açılım sürecinde geçtiğimiz günlerde askerlerimiz katili Öcalan için Meclis’te “Biji Serok Apo” sloganları atılmıştı.

TERÖRİST MECLİS KÜRSÜSÜNDE

Bu olaya ise İYİ Parti ve Zafer Partisi’nden en sert tepki gelmişti. Ancak AKP ve MHP’den bir açıklama ise yapılmadı. Olayın yankıları sürerken, Sözcü'de yer alan habere göre; Meclis’teki grup toplantısına terör örgütü PKK’nın eski dağ kadrosunda yer almış ve 5 yıl cezaevinde yatmış olan Yüksel Genç de katılarak bir konuşma yaptı. Genç, konuşmasında, “Kürt kadınları olarak, bir türlü tamamlanamayan barış sürecinin ikinci kanadını inşa etmek için cesareti olmayanlara cesaret vermeye geldik” ifadelerini kullandı.

Eski PKK'lı terörist Yüksel Genç

24 Eylül’de TBMM “Terörsüz Türkiye” Komisyonu’na davet edilen Genç, burada “Kürtlerin vazgeçilmezi ana dilde eğitimdir” sözlerinde bulunmuştu.

5 YIL CEZAEVİNDE KALMIŞ

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi Koordinatörü olan Yüksel Genç, 1999 yılında, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın talimatıyla, “barışa katkı sağlamak” amacıyla 8 PKK’lı ile birlikte Kuzey Irak’tan Türkiye’ye gelmişti. Dönemin Şırnak Tugay Komutanı Galip Mendi tarafından teslim alınan Genç, silah bırakmış ancak örgüt adına eylemlere katıldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. 5 yıl cezaevinde kalan Genç, 2004 yılında tahliye edilmişti.