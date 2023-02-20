Cezaevinden depremzede ailesini bulmak için firar etti. Meşhur röportajcı Sokak Kedisi'ne 'Bunu haber yapın' dedi

Cezaevinden firar eden genç, depremden mağdur olan ailesini ararken "Haber yaparsanız çok sevinirim. Görüyorsunuz değil mi halimizi?" diye çağrıda bulundu.

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen depremler 11 ilde yıkıma, on binlerce vatandaşın enkaz altında kalarak yaşamını yitirmesine neden oldu. Enkazlarda aradan geçen 2 haftaya rağmen çok sayıda kişinin bulunduğu iddia edilirken Sokak Kedisi isimli Youtube kanalının bir röportajı sosyal medyada dikkatleri çekti.

Cezaevlerinde mahkumlarının isyan çıkardığı ve önlendiği iddia ediliyordu. Cezaevinden firar eden genç, Sokak Kedisi Youtube kanalına konuştu.

Sokak Kedisi isimli Youtube kanalının bir firari mahkumla yaptığı röportajda gerçek ortaya çıktı.

"İSYAN ÇIKARMADIK"

Sokak röportajında konuşan ve firari mahkum olduğunu söyleyen kişinin ifadeleri ise şöyle:

"Ben cezaevi firarisiyim. Ailemi arıyorum. Bununla ilgili haber yaparsanız çok sevinirim. Görüyorsunuz değil mi halimizi?

Medyaya yansıyanlar şu: 'İsyan çıkardılar ve önledik'

Biz aslında isyan çıkarmadık. şu gördüğünüz pozisyonun arkasında durmak, ailemizi bulmak için geldik.

"AİLEMİ BULUNCA TESLİM OLACAĞIM"

Genç sorular üzerine ailesini bulunca teslim olacağını söyledi. Genç, "Teslim olacağım tabii ki. Devletten kaçış yok."