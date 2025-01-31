Cezaevinden sızıntıya Ümit Özdağ'dan sert tepki! Adalet Bakanı'na çağrı yaptı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin açıklamaları sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN DİLEKÇESİNİ ELE GEÇİREREK HABERİNDE PAYLAŞTI

Özdağ'ın tutuklanmasının 1 hafta sonrasında ise, Sabah'tan Huzeyfe Atıcı, Özdağ'a ait dilekçe'yi ele geçirerek , haberinde "Bir haftadır Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Özdağ, bugün kuruma bir yazı yazarak lamba istedi." sözleriyle paylaştı.

DİLEKÇE'DE NE YAZIYORDU

Huzeyfe Atıcı'nın haberinde paylaştığı Ümit Özdağ'ın dilekçesinde şu şekilde:

"Savunmam için akşam saatlerinden gece karanlığa kadar okuma ve yazma çalışmaları yapıyorum. Odadaki ışıklandırma ne yazık ki akşam ve gece saatleri için yeterli değil. Çalışmalarımı sürdürebilmek için bir masa üstü veya ayaklı çalışma lambasına ihtiyacım var. Eğer kurum kantininde mevcut ise kantinden, yoksa dışarıdan ücreti tarafım tarafından ödenmek üzere alınmasını arz ederim. Bu mümkün değil ise avukatım tarafından temin edilerek yönetiminize teslim edilmesine izin verilmesini arz ederim"

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN ADALET BAKANI'NA ÇAĞRI

Ümit Özdağ, tutukluğunun 11. gününde, Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine X hesabından karşılık verdi.

Özdağ yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan için rehin tutulduğum tek kişilik hücrede, ışıklandırmanın hava karardıktan sonra okuma ve yazma yapmam için yetersiz olmasından dolayı yazılı dilekçe vererek, varsa kantinden yoksa dışarıdan çalışma lambası temin edilmesini talep eden yazılı dilekçe verdim.

Bu dilekçenin bir fotokopisini bir haber metniyle birlikte 29.01.2025 tarihinde yayımlanan Sabah Gazetesi internet sitesinde yayımlandığını öğrendim.

Habere bir gazeteci de H.A. mahlasını koymuş.

Halk TV yazarlarını röportaj için gözaltına alan, tutuklayan, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulayan savcılar, kişisel verilerimin cezaevinden çıkarılarak gazetede yayımlayan Sabah Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni ve bu muhabirle ilgili harekete geçip geçmeyeceğini merakla bekliyorum."