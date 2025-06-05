Cezaevlerinden ilk tahliyeler başladı! İnfaz düzenlemesi yürürlükte

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Ankara'da cezaevlerinde tahliyeler başladı.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinde tahliyeler başladı. Tahliyelerin başlamasıyla birlikte Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde hareketlilik yaşandı. Serbest bırakılacak yakınlarını karşılamak isteyen vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren cezaevi önünde toplandı. Kanun kapsamında cezasının bitmesine 75 gün kala, yasadan yararlanarak tahliye olan Ümit Aytekin, "Tüm mahkum yakınlarının, mahkumların, eşlerinin, çocuklarının herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Buna vesile olan kişilerin de Allah yardımcısı olsun, onlardan da Allah razı olsun" dedi.

Oğlunun cezasının tamamlanmasına 3 ay kala tahliye olması üzerine konuşan mahkum yakını Şener Dinler ise bayramı beraber geçireceği için mutlu olduğunu söyledi.