Cezalar artırıldı. Resmen yürürlüğe girdi

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece cezaların artırılmasıyla ilgili kanun yürürlüğe girdi.

FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUK

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren 24 maddelik Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi 23 Mayıs'ta Meclis'te oylanmış ve kabul edimişti.

Yürürlüğe giren kanunla birilkte, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacağına dair hükme aykırı hareket edenlere yönelik cezalar artırıldı. Böylece her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek..

Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı hükmüne aykırı hareket edenlere dev cezalar gelecek. Bakanlık her bir aykırılık için 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza verilebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla, lisanslı depoculuk ücret tarifesinin üzerinde veya tarifede yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden, ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan işletmelere 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Malları süresinde teslim veya monte etmeyenler bu kanunla birlikte para cezası ile karşı karşıya kalacak. Hizmeti zamanında yerine getirmeyenlere 2 Bin 200 liradan az olmamakla birlikte mal ve hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış üzerinde yüzde 10 idari para ceza verilecek.