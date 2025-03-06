Cezayı duyunca fenalık geçirdi! Fiyatının 5 katı, tam 279 bin 481 lira…

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Atatürk Caddesi üzerinde yapmış olduğu seyir halinde motosiklet denetiminde durumundan şüphelendiği bir motosikleti durdurdu.

Trafik ekiplerince motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde ön far iç kısımda çakar sistemi (kırmızı - mavi) olduğunun tespit edilmesi üzerine "çakarlı lamba kullanmak", "kask takmamak", "ayna kullanmamak (bulunmaması)" maddelerinden toplamda 279 bin 481 lira idari para cezası uygulandı.

Motosiklet sürücülerine rekor ceza

Ayrıca sürücü belgesine 30 gün el konulurken, motosiklet 30 gün süre ile trafikten menedildi.

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