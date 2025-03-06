Cezayı duyunca fenalık geçirdi! Fiyatının 5 katı, tam 279 bin 481 lira…

Düzenleme: Kaynak: İHA
Cezayı duyunca fenalık geçirdi! Fiyatının 5 katı, tam 279 bin 481 lira…

Konya'nın polis, durumundan şüphelenerek durdurduğu motosiklet sürücüsüne adeta ‘fenalık geçirtecek’ bir ceza kesti. Çakarlı sistem kullanan ve güvenlik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücüsüne 279 bin 481 lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu, motosikleti trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Atatürk Caddesi üzerinde yapmış olduğu seyir halinde motosiklet denetiminde durumundan şüphelendiği bir motosikleti durdurdu.

Trafik ekiplerince motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde ön far iç kısımda çakar sistemi (kırmızı - mavi) olduğunun tespit edilmesi üzerine "çakarlı lamba kullanmak", "kask takmamak", "ayna kullanmamak (bulunmaması)" maddelerinden toplamda 279 bin 481 lira idari para cezası uygulandı.

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Ayrıca sürücü belgesine 30 gün el konulurken, motosiklet 30 gün süre ile trafikten menedildi.

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Cezayı duyunca fenalık geçirdi! Fiyatının 5 katı, tam 279 bin 481 lira…

Cezayı duyunca fenalık geçirdi! Fiyatının 5 katı, tam 279 bin 481 lira…

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