Cezayir Cumhurbaşkanı yemin ederek görevine başladı

Yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada Tebbun, Cezayir halkına kendisine duydukları güven için teşekkür ederek, Cezayir'in çeşitli alanlardaki gelecekteki kalkınması için bir yol haritası oluşturmak ve ulusal diyalog başlatmak amacıyla tüm taraflarla kapsamlı istişarelerde bulunmayı planladıklarını duyurdu.

Başkan, 2025 yılı sonuna kadar sert buğdayda kendi kendine yeterliliğe ulaşmak ve 2026 yılına kadar arpa ve mısırda tam kendi kendine yeterliliğe ulaşmak da dahil olmak üzere kampanyası sırasında verdiği sözleri yerine getirme taahhüdünü yineledi. Ayrıca sulanan araziyi bir milyon hektar genişletme sözü verdi.

İstihdam konusunda Tebboune, mevcut döneminin sonuna kadar 450.000 iş yaratma ve 20.000 girişim kurma sözü verdi. Cezayir'in istikrarı ve finansal kaynaklarının onu yatırım için cazip bir yer haline getirdiğini, halihazırda devam eden yaklaşık 9.000 yeni proje ve döneminin sonuna kadar 20.000 hedef olduğunu belirtti.

Tebboune, sanayi alanında ise sektörün milli gelire katkısını artırmayı ve Cezayir'i bir sanayi ülkesi haline getirmeyi hedefliyor.

Ayrıca iki milyon yeni konut birimi inşa etme taahhüdünde bulundu ve kırsal konut hibelerini artırma sözünü yineledi. Ayrıca, tüm Cezayirliler için makul bir yaşam standardı garantilemek için maaşlarda %100 artış sözü verdi.

78 yıldır görevde olan cumhurbaşkanı, ilk kez 2019 yılında siyasi kriz ve eski Cumhurbaşkanı Abdelaziz Buteflika'nın istifasının ardından göreve başlamıştı.