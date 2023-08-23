Cezayir Dışişleri Bakanı, Nijer'deki kriz için ECOWAS ülkeleri turuna çıkıyor

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Attaf’ın Nijerya, Benin ve Gana’ya ayrı ayrı resmi ziyaretler gerçekleştireceği belirtildi.

Attaf’ın Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un özel temsilcisi olarak söz konusu ülkelerdeki mevkidaşlarıyla istişarelerde bulunacağı aktarılan açıklamada, istişarelerin tüm bölgeyi olası bir gerginliğin yansımalarından koruyan siyasi çözümün netleşmesine katkıda bulunacağı, Nijer krizinin çözümüne odaklanacağı kaydedildi.

Bu ziyaret, Cezayir'in daha önce darbeyi kınama, anayasal meşruiyetin yeniden tesis edilmesini talep etme ve askeri müdahaleyi reddetmenin ardından krizi çözme çabalarına daha büyük bir siyasi katılım olarak değerlendiriliyor.

Nijerya, ECOWAS’ın dönem başkanlığını yürütürken, Benin ve Gana ise Nijer'deki darbecilere yönelik askeri müdahaleyi destekleyen ülkeler arasında yer alıyor.

Cezayir devlet radyosunun dünkü haberinde, Cezayir’in Fransa'nın Nijer'e askeri müdahale için hava sahasını kullanma talebine yanıt vermediği belirtilmişti.

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının, 26 Ağustos'ta Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda Nijer'e askeri müdahale zamanının belli olduğu duyurulmuş, ancak tarih verilmemişti.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.