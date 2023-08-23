Cezayir Dışişleri Bakanı, Nijer'deki kriz için ECOWAS ülkeleri turuna çıkıyor

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi üç ülkeye Nijer’deki krizi görüşmek üzere ziyaret gerçekleştirecek.

KAYNAK: AA
Cezayir Dışişleri Bakanı, Nijer'deki kriz için ECOWAS ülkeleri turuna çıkıyor

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Attaf’ın Nijerya, Benin ve Gana’ya ayrı ayrı resmi ziyaretler gerçekleştireceği belirtildi.

Attaf’ın Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un özel temsilcisi olarak söz konusu ülkelerdeki mevkidaşlarıyla istişarelerde bulunacağı aktarılan açıklamada, istişarelerin tüm bölgeyi olası bir gerginliğin yansımalarından koruyan siyasi çözümün netleşmesine katkıda bulunacağı, Nijer krizinin çözümüne odaklanacağı kaydedildi.

Bu ziyaret, Cezayir'in daha önce darbeyi kınama, anayasal meşruiyetin yeniden tesis edilmesini talep etme ve askeri müdahaleyi reddetmenin ardından krizi çözme çabalarına daha büyük bir siyasi katılım olarak değerlendiriliyor.

Nijerya, ECOWAS’ın dönem başkanlığını yürütürken, Benin ve Gana ise Nijer'deki darbecilere yönelik askeri müdahaleyi destekleyen ülkeler arasında yer alıyor.

Cezayir devlet radyosunun dünkü haberinde, Cezayir’in Fransa'nın Nijer'e askeri müdahale için hava sahasını kullanma talebine yanıt vermediği belirtilmişti.

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının, 26 Ağustos'ta Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda Nijer'e askeri müdahale zamanının belli olduğu duyurulmuş, ancak tarih verilmemişti.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Obaköy 'Viranköy' oldu Güncel
Obaköy 'Viranköy' oldu
Kaçaklar İzmir'de güpegündüz böyle hırsızlık yaptılar Güncel
Kaçaklar İzmir'de güpegündüz böyle hırsızlık yaptılar
Cancelo İspanya yolcusu Spor
Cancelo İspanya yolcusu
Leylekler mola verince koca ilçe elektriksiz kaldı Güncel
Leylekler mola verince koca ilçe elektriksiz kaldı
Alevlerden kaçan geyik böyle görüntülendi. Çanakkale'de tüm canlılar felaketi yaşıyor Güncel
Alevlerden kaçan geyik böyle görüntülendi. Çanakkale'de tüm canlılar felaketi yaşıyor
Silivri'de temizlik işçilerinden maaş eylemi Güncel
Silivri'de temizlik işçilerinden maaş eylemi
Kadınlar Süper Ligi'nin başlayacağı tarih belli oldu Spor
Kadınlar Süper Ligi'nin başlayacağı tarih belli oldu