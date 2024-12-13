Cezayir, Faslı futbolcunun naşını nihayet iade etti

Cezayir, 12 Aralık 2024'te, Ittihad Tanger futbolcusu Abdellatif Akhrif'in cenazesini Fas'a teslim etti. Cenaze, Zouj Beghal sınır kapısından, Fas'a gönderildi. Olay, Fas ve Cezayir arasında karmaşık bir hukuki sürecin ardından çözüme kavuştu. Akhrif, 6 Temmuz 2024'te M'diq yakınlarındaki Restinga sahilinden denize açıldıktan sonra kaybolmuştu. İki ay sonra, 8 Ağustos 2024'te Cezayir kıyılarında cesedi bulundu.

Bu trajik olay, Fas'ta büyük bir üzüntüye yol açtı. Ailesi, özellikle Akhrif'in annesi, bu süreçte uzun bir bekleyişin ve bürokratik engellerin ortasında büyük bir sıkıntı yaşadı. Fas Gendarmesi, 14 Ağustos 2024'te, oyuncunun ailesinden DNA örnekleri alarak Cezayir makamlarına göndermişti. Bu örnekler, bulunan cesedin Akhrif'e ait olup olmadığının tespit edilmesinde kullanıldı.

Fas ve Cezayir arasında başlayan resmi yazışmalar, 28 Kasım 2024'te sonuçlandı. Cezayir Konsolosluğu, Fas’taki Konsolosluğu aracılığıyla DNA testlerinin sonuçlarını Fas’a iletti. Cezayir makamları, 2 Aralık 2024’te Fas’a cenazenin teslim edilmesi için gerekli olan ölüm belgesini ve cenaze nakli için izin belgesini düzenledi.

Cezayir'den gelen cenaze, Fas’a teslim edilmesinin ardından, 12 Aralık’ta defnedilmek üzere Fas’a götürüldü. Akhrif’in cenazesi, futbol dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Fas halkı, futbolcunun kaybına büyük bir üzüntüyle yaklaştı ve bu süreçte yaşanan sıkıntıları dikkatle takip etti.

Akhrif'in ölümünden sonra yaşanan hukuki ve idari engeller, ailenin yanı sıra Faslılar için de zor bir dönem oldu. Ancak sonunda, futbolcunun cenazesi memleketine, ailesine ve sevenlerine teslim edildi.