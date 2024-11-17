Cezayir, Liberya’yı gole boğdu

Cezayir, 2025 Afrika Uluslar Kupası grup eleme maçında Liberya’yı 5-1 gibi net bir skorla mağlup ederek, turnuvaya katılma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Riyad Mahrez’in 29. dakikada attığı golle öne geçtikten sonra Cezayir, maçı kontrollü bir şekilde sürdürdü.

Cezayir, Grup E’nin son eleme maçında Liberya’yı farklı mağlup etti. Takımın yıldızlarından Riyad Mahrez, Cezayir’in zaferine katkı sağlarken, Sampson Dweh’in 6. dakikada attığı golle Liberya, maçın başında sürpriz bir öne geçiş yaptı. Ancak, Cezayir’in tecrübeli oyuncusu Aissa Mandi, 22. dakikada eşitliği sağladı.

Mahrez’in 29. dakikada attığı mükemmel kafa golü, Cezayir’i öne geçirdi ve takımın morali yükseldi. 64. dakikada Baghdad Bounedjah, Cezayir’in 3. golünü kaydederek farkı artırdı. Liberya, son dakikalarda rakiplerinin hızına ayak uyduramayınca Amine Gouiri, 74. dakikada 4. golü attı. Son olarak, oyuna sonradan giren Mohammed Amoura, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

Bu galibiyetle Cezayir, 16 puanla grup lideri oldu. Ekvator Ginesi 8 puanla 2. sırada yer alırken, Togo 5 puanla 3. sırada ve Liberya 4 puanla son sırada tamamladı. Togo, Ekvator Ginesi’ni 3-0 yenerek, grup eleme sürecindeki ilk galibiyetini aldı.

Afrika Uluslar Kupası’na katılmaya hak kazanan Cezayir ve Ekvator Ginesi, gruptan çıkarak bir sonraki yıl düzenlenecek turnuvaya katılacaklar.