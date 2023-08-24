Cezayir'den Nijer'de darbe yapmak isteyen Fransa'ya red

Cezayir, Fransa’nın Nijer’e müdahelesi için hava sahasını açma önerisini reddetti.

Cezayir'den Nijer'de darbe yapmak isteyen Fransa'ya red

Editör: Serkan Talan

Cezayir, Fransa’nın Nijer’e müdahalesi için hava sahasını açma önerisini reddetti. Cezayir Devlet Radyosu’ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın Cezayir'den Nijer'e yönelik askeri müdahale için hava sahasını açma talebinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Cezayir'in bu konuya sıcak yanaşmadığı, Fransa'nın söz konusu teklifini reddettiği kaydedildi. Cezayir'in Nijer'e yönelik dış askeri müdahaleye karşı çıktığı ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesini diplomasi yoluyla çözülmesini teklif ettiği biliniyor.

Nijer'de General Omar Abdourahmane Tchiani liderliğindeki cunta, Fransa'yı ülkeye askeri müdahale gerçekleştirmeyi planlamakla suçlamıştı.

Fransa da Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'deki askeri cuntayı düşürme çabalarına destek olacağını açıklamıştı. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), cuntayla görüşmelerin başarısız olması durumunda "anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi" amacıyla Nijer'e askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu. Burkina Faso ve Mali cuntaları ise ECOWAS'ın askeri tehditlerine karşılık Nijer cuntasına destek amaçlı bu ülkeye savaş uçağı göndermişti

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