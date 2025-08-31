Cezmi Baskın, Fazilet Onat’ın taciz iddialarına cevap verdi

Son haftalarda magazin gündemini sarsan taciz ve ifşa iddialarına bir yenisi eklendi. Ünlü oyuncu Cezmi Baskın, Fazilet Onat’ın sosyal medya üzerinden yaptığı taciz suçlamalarına karşı sessizliğini bozarak çarpıcı bir açıklama yaptı. Baskın, iddiaları kesin bir dille yalanlarken, hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Magazin dünyasında yankı uyandıran olay, Fazilet Onat’ın sosyal medya hesabından yaptığı “İfşa ediyorum” başlıklı paylaşımla başladı. Onat, 2014 yılında “Bizum Hoca” filminin Ankara galasında, Cezmi Baskın’ın kendisini asansörde taciz ettiğini ve gece boyunca telefonla rahatsız ettiğini iddia etti.

Onat, paylaşımında şunları yazdı:

Uzun zamandır düşünüyorum, kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim ki biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak o kadar güçlüyüz. Cezmi Baskın, beni ‘Bizum Hoca’ filminin Ankara galasında taciz etti. Gece boyu telefonla arayarak tacizin boyutunu artırdı. O sırada odasına sığındığım PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisi, yaşadıklarıma şahit olmalarına rağmen beni suçladı. Ayrıca film için yaptığım çalışmaların karşılığı ödenmedi.

Onat’ın iddiaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Özellikle “Akasya Durağı” dizisindeki Osman Ağa karakteriyle tanınan Baskın’a yönelik suçlamalar, hayranlarını şoke etti.

CEZMİ BASKIN İDDİALARA CEVAP VERDİ

Cezmi Baskın, iddialara karşı sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından ayrıntılı bir açıklama yayımladı. 76 yaşındaki usta oyuncu, Fazilet Onat’ı tanımadığını ve söz konusu galada Onat’ın bulunmadığını öne sürdü. Baskın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: TACİZ İDDİALARI DİNMEK BİLMİYOR

Son dönemde magazin dünyası, birbiri ardına patlak veren taciz iddialarıyla çalkalanıyor. Fotoğrafçı Mesut Adlin’le başlayan süreç, Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak, İlhan Şen, Anıl Emre Daldal ve Mesut Süre gibi isimlere sıçramıştı. Her yeni iddia, sosyal medyada geniş yankı bulurken, kadınların seslerini duyurma cesareti sektörde önemli bir tartışma başlattı.

Fazilet Onat’ın Cezmi Baskın’a yönelik suçlamaları da bu zincirin son halkası oldu.Hukuki Süreç BaşlıyorCezmi Baskın, açıklamasında hukuki süreci başlatacağını vurgulayarak iddialara karşı kararlı bir duruş sergiledi. Magazin dünyasının yakından takip ettiği bu olay, yargı sürecinde nasıl bir sonuç doğuracak merak konusu. Baskın’ın sevenleri, usta oyuncunun adının temize çıkacağına inanırken, kamuoyu gelişmeleri dikkatle izliyor.